Domiciliari per la 31enne arrestata nell'operazione "Street Predators"

VASTO. Andrà ai domiciliari la 31enne rumena arrestata lo scorso 15 luglio (LEGGI) a seguito dell'operazione "Street Predators". A confermarlo a Vastoweb sono i legali della donna Alessandro Orlando e Pino Sciarretta.

Quest'ultimo, che difende anche un altro indagato Z.P., ha affermato: "Il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha accolto la nostra istanza ed ha ridimensionato la misura restrittiva. Questo perché è stato riconosciuto che la donna oltre ad essere incensurata non faceva parte dell'associazione a delinquere. Il mio collega seguirà anche il ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della misura cautelare".

L'operazione aveva portato all'esecuzione di 8 misure cautelari ed oltre alle persone citate in precedenza hanno riguardato anche: B.F. di Vasto classe 1972; S. M. di Vasto classe 1973; B.R. di Vasto classe 1971; B.V. di Vasto classe 1994; C. G. di Vasto classe 1965; Z.G. di Vasto classe 1996.