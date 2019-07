Micone nomina due componenti del Cda di Molise Acque e i revisori di Arsarp e Cosib

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, non avendovi opportunamente adempiuto l’Assemblea nei termini previste dalle singole leggi di settore, ha utilizzato i poteri sostitutivi assegnatigli dalla legge regionale 16/2002 (Nuove disposizione sulle nomine di competenza regionale), art. 6 e 6 bis, e ha provveduto a nominare: i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale regionale denominata “Molise Acque”. (legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37 e, s.m.i., come modificata dall’art. 7, della l.r. 8/2015), nelle persone dei signori Donato Mastropietro e Carlo Di Nicola; i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) Giacomo Sedati (legge regionale 26 marzo 2015, n. 4), nelle persone dei signori Nicola Iacovelli (con funzioni di Presidente), Antonio Digati e Katya D’Annese; i componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno (legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 e ss.mm.ii), nelle persone dei signori Antonio Capasso (con funzioni di Presidente), Vittorio Vescio ed Evelina Capezzone De Ioannon componenti effettivi, mentre i membri supplenti sono Giuseppe Luigi Lallopizzi e Emilio Castelli.