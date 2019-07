Sevel, ecco i turni di lavoro straordinario e recupero produttivo di agosto

ATESSA. Comunicati i turni di lavoro straordinario e recupero produttivo per il mese di agosto 2019:

- sabato 03 agosto Turno B, straordinario;

- sabato 24 agosto Turno A, straordinario;

-domenica 25 agosto Turno C, recupero per il fermo produttivo del 23 maggio causa ex Blutec.