Rovina a terra mentre balla in piazza, 118 soccorre una donna a Difesa Grande

TERMOLI. Attimi di paura ieri sera a Difesa Grande. Poco dopo le 22.30, mentre era in corso una serata di ballo all'aperto, una donna, nel tentativo di non finire addosso a un bimbo, è rovinata a terra, facendosi male. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato la signora al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. In attesa che arrivasse il 118, la donna era stata soccorsa dai presenti, che temevano fosse stato un malore, salvo poi accorgersi che era stata una caduta accidentale.