Continuano i lavori di pulizia, Campomarino Lido sempre più accogliente

CAMPOMARINO. «Oggi è sabato 27 luglio e Campomarino Lido è pulita (ieri sera era anche festa)». Lo annuncia l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro.

«Questa mattina la ditta Giuliani Environment ha pulito anche la zona mercato a Lido e come amministrazione stiamo provvedendo a trovare la giusta soluzione, insieme a loro e al Comando della Polizia Municipale, per la risoluzione della problematica. Però una cosa voglio dire a chi opera nel mercato, non si deve solo pensare a vendere, ma anche a tener pulito, uno perché quel posto di lavoro è anche la loro casa e due per rispetto degli altri e di tutti noi che quotidianamente ci adoperiamo per cercare di dare una località turistica pulita e accogliente.

Non bisogna anche pretendere ma anche dare e portare rispetto agli altri e all'ambiente. Buon fine settimana a tutti».