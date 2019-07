Romagnuolo: «Una maggioranza sempre più affamata di poltrone»

CAMPOBASSO. La consigliera di "Prima il Molise" Aida Romagnuolo si scaglia contro le nomine effettuate dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e lo fa condividendo e commentando proprio il post della notizia pubblicata da Termolionline. «Sulle nomine, l'ultimo capolavoro di una maggioranza sempre più affamata di poltrone.

Ovviamente con la solita furbizia e con la scusa (di proposito) che le nomine non sono state trattate in Consiglio Regionale, con in mano il loro personale manuale Cencelli, in una afosa torrida giornata di luglio, si sono spartiti altre poltrone con il solito comportamento tipico del poltronificio politico molisano e, tutto questo, tra una sagretta paesana e una festa della birretta, mentre il Molise e i molisani muoiono di fame».