San Timoteo, alle 18 l'incontro del gruppo popolare: «Non ci fermiamo qui!»

TERMOLI. Oggi 27 luglio alle ore 18.00 presso il parchetto S. Alfonso (di fronte alla chiesa del Crocifisso) si terrà la riunione del Gruppo popolare basso Molise "Salviamo l'ospedale San Timoteo". Così i membri si appellano alla cittadinanza:

«Avevamo già annunciato nel primo incontro del 15 luglio che il punto nascita era soltanto l'inizio del tracollo di tutto l'ospedale san Timoteo, ma le nostre parole purtroppo non hanno avuto il peso adatto. Abbiamo cercato di spiegarlo in tutti i modi, ci siamo uniti agli inizi di luglio, siamo partiti in 5 e piano piano stiamo crescendo... Siamo rimasti dietro le quinte in silenzio per studiare bene le situazioni, capire meglio, avere informazioni più precise. Man mano che avevamo informazioni capivamo chiaramente che di tanti fatti il popolo non era proprio a conoscenza: è da li che nella prima riunione, fatta il 15 luglio, mostrammo le situazioni e decidemmo da subito che dopo la decisione del Tar saremmo andati avanti nel combattere, nel dire chiaramente a pugni chiusi che il diritto alla salute non ce lo toglierà nessuno.

L'incontro di oggi è basato su questo: tuteleremo fino alla fine l'articolo 32, parleremo confrontandoci anche con altre associazioni che saranno presenti per organizzare la nostra presenza del 30 luglio in Consiglio monotematico regionale e il 31 in consiglio monotematico a Termoli. Una cosa è certa: quando il popolo si muove la terra trema... Saremo duri a morire, non ci fermeremo qui!».