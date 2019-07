Coppia di centauri milanesi si scontrano con un pick-up

ISERNIA. Due motociclistim un 40enne e una 38enne di Bollate, comune dell'hinterland milanese, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 17 nel territorio comunale di Isernia; la strada è rimasta chiusa per circa un'ora in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei soccorsi. Lo scontro ha coinvolto un Pick-up. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e sono presenti Anas e le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.