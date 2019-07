Disposta l'autopsia sulla salma del 56enne morto dopo la caduta nel dirupo

CAMPOBASSO. E' stata disposta l'autopsia per il 56enne morto in seguito alla caduta nel dirupo ieri pomeriggio.

L'episodio di cui è rimasto vittima un barista di Campobasso è avvenuto lungo la passeggiata della 'Via Matris', da alcuni mesi chiusa per motivi di sicurezza, che collega il centro storico della città alla Collina Monforte. Sul posto gli agenti della Polizia, una squadra dei Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale, dove è deceduta. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica di quanto accaduto.