Un critico letterario di fama nazionale per la presentazione del libro di Mario Antenucci

TERMOLI. Per la presentazione del nuovo libro di Mario Antenucci, illustrato e prodotto dai Cantieri Creativi, sarà presente il prof. Francesco D’Episcopo noto critico letterario di fama nazionale, di origine molisana e di formazione napoletana; laureato in Letteratura italiana e Specializzato in Storia dell’Arte. Alla Federico II e all'Unimol ha insegnato Letteratura Italiana e Critica letteraria. Uno dei più alti riferimenti della cultura meridionale, il prof. D'Episcopo ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la grande attività di diffusione della cultura e di quella molisana in particolare, anche per il suo legame alla terra natale.

Il suo personale carisma e la carica umana lo portano a farsi cacciatore di scrittori, ai quali riesce a trasmettere la sua sicurezza e la sua passione.

Mario Antenucci è uno scrittore molisano.

Ha sempre coltivato l’interesse per la letteratura e la passione per la poesia, partecipando a diversi concorsi e conseguendo numerosi riconoscimenti. Si ricordano: Il 2° Concorso Internazionale “Il Federiciano” nel 2010 (con Editore Aletti), premiato con una stele in ceramica posta nel centro storico di Rocca Imperiale (CS), Paese della poesia; il Primo posto riportato al Premio Letterario nel 2011 a Quartu Sant’Elena; nel 2012 a Roma, presentando la sua terza raccolta di poesie (Le voci di dentro), ha ottenuto menzioni di merito.

Ha pubblicato numerose raccolte di poesie; nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo “Pane e vino”, premiato al Premio Letterario di poesia e narrativa “Il Trigno”, Associazione Vastogirardiefriends. Finalista al XII Premio Letterario Europeo 2018 “Massa, città fiabesca di terra e di marmo”.

Menzione d’onore al XXX Concorso letterario di poesia e narrativa “Cinque Terre – Golfo dei Poeti” nel 2018 per il romanzo “Pane e vino”. Ed oggi il suo nuovo libro: “La terra da scoprire”. La presentazione si terrà il 1 agosto alle ore 18:15 in "Via Egadibistro" presso il Simply.