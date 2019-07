CAMPOBASSO. Nel day after del Molise Pride pronta la dissertazione polemica del Popolo della famiglia.

«Pensiamo ai bisogni delle famiglie: il gay pride è solo una sfilata. Le istituzioni abbiano un approccio politico.

Il gay pride è di fatto una sfilata, libera espressione di pensiero, di un gruppo di privati cittadini che, in questo modo, intendono lanciare un messaggio con l'obbligo di rimanere nella legalità e nel rispetto dell'altro (rispetto e legalità purtroppo disattesi quasi costantemente in questo genere di manifestazioni).

Il Popolo della Famiglia ci tiene a ribadire il concetto molto semplice che poiché il gay pride è , appunto, una manifestazione d'interesse privato, le istituzioni non sono tenute anzi, meglio, non devono concedere alcun patrocinio.

Lo dimostrano anche i numeri: 500 partecipanti in base ai dati giornalistici; chiaramente quasi quattro amici al bar (se si tolgono gli organizzatori e gli ospiti vari).

Il Presidente Toma ha deciso di bissare la sua presenza all'evento ed anche quest'anno si è fatto trovare quasi scusandosi di non aver potuto concedere il patrocinio ma sostenendo in tutto e per tutto la manifestazione.

Inutile dire che anche il PdF condanna qualsiasi forma di sopruso e razzismo verso qualsiasi persona umana ma è d'obbligo un'analisi politica.

Il vero problema dell'attuale governo regionale e della situazione politica italiana in generale è la mancanza di opposizione politica in particolare sui temi etici.

Non a caso già nelle amministrative di Campobasso l'elettorato ha "punito" la compagine di centro destra incoronando il primo governo cittadino pentastellato.

Il rischio sempre più marcato rimane la dittatura del pensiero unico, l'assenza di un'alterità di pensiero ossia di una dialettica che è alla base del vivere comunitario. Ci si sta sempre più dirigendo verso un'omologazione coatta madre di ogni totalitarismo.

La richiesta di una legge sull'omofobia apre, di fatto, la strada alla repressione di qualsiasi punto di vista differente seppur espresso nel rispetto altrui e senza insultare nessuno.

Tutto questo ha del surreale e del drammatico: chi oggi si dice vittima di discriminazione vuole che questa condizione appartenga a chiunque non la pensi come lui o non sia come lui ed in più che sia punito per questo.

Il PdF chiede al governo regionale e all'opposizione comunale del capoluogo di essere quello che devono essere su tutti i temi del vivere civile: motivo per cui hanno ricevuto la preferenza dai propri elettori.