Incivili: immondizia in strada a Campomarino a pochi giorni dalla bonifica

CAMPOMARINO. Amare le considerazioni di Antonio Saburro, assessore all'Ambiente del comune di Campomarino:

« Il 23 luglio la stradina che dal paese porta al mare (discesa di Via Ungaretti) è stata interamente bonificata dalla presenza di diverse discariche abusive, così come per la zona Lauretta (più famosa come Monica Club). Questa mattina, nel fare il consueto giro di controllo, ho notato la presenza delle prime buste in entrambi i luoghi.

E' chiaro che c'è qualcuno che ha questa abitudine da tempo (considerato il fatto che soprattutto la discesa di Via Ungaretti è una strada che viene percorsa solo da pochi e che abitano a Campomarino Centro). Spero di poter avere il piacere un giorno di sapere chi si diverte a buttare buste per strada invece che negli appositi contenitori. Ad ogni modo, domani provvederemo a rimuoverle, ma spero vivamente di vedervi arrivare a casa una salatissima multa un giorno»