TERMOLI. La rassegna ‘Cinemare’ prosegue stasera, 29 luglio, e promette di stupire con ‘Quijote’, rivisitazione onirica e surreale del Don Chisciotte che ha goduto di ottime critiche al Festival di Venezia del 2006.

Un film da non perdere non solo per chi segue il cinema, ma anche per chi è amante di arte o di musica. Perché? Perché è diretto nientemeno che dal pittore e scultore Mimmo Paladino, e ha per protagonisti Lucio Dalla (alla sua ultima interpretazione cinematografica prima della scomparsa e che per l’occasione ha curato anche le musiche originali) e Peppe Servillo, voce degli Avion Travel e fratello dell’attore Toni.

Un mix sperimentale che non può che regalare interessanti componenti visive e sonore, dunque, al servizio di un grande classico della letteratura che non smette mai di appassionare.

Appuntamento alle 21:30 nel cortile della scuola ‘Oddo-Bernacchia’ in via Gioberti. In caso di maltempo, nessun timore: la proiezione avverrà all’interno della palestra della stessa scuola.

Qui il trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=-0MCG5lkm4U.

L'iniziativa è organizzata dal Cineclub Kimera, col sostegno di Schermi Indipendenti, Uicc, Materia Cinema, Mibac e il patrocinio del Comune di Termoli.