Soa: «In basso Molise c'è carenza di acqua e la politica litiga per le poltrone»

TERMOLI «Più chiaro di così non si può, la risposta l'hanno data da soli, ovvero che la gestione delle acque in Molise è in capo ai partiti, come risaputo nelle ultime ore la Regione nomina il nuovo consiglio di amministrazione di Molise acque con annesso teatrino dei partiti tra scontenti e contenti, nonostante la carenza e la gestione dell'acqua pubblica regionale gestita a mo di privati, con comuni completamente a secco, periodi ripetuti ormai da anni, si continua.

Il Soa Sindacato Operai Autorganizzati in queste ore sta valutando azioni legali e risarcitorie per i danni subiti da buona parte della popolazione bassomolisana. Intanto continueremo a essere vigili sulla situazione non facendo sconti a nessuno.»