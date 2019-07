Pilkington, Febbo e Fioretti: "Schiarite nella vertenza"

SAN SALVO. “L’azienda sì è mostrata fiduciosa nella prosecuzione del piano di risanamento, certa che possa essere accolto ed avallato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico”. Questo il commento degli assessori regionali, Mauro Febbo e Piero Fioretti a margine dell’incontro con i vertici della Pilkington.

“Qualora il sostegno da parte del MISE non fosse possibile per mancanza di fondi, la Regione ha dato la sua disponibilità ad intervenire. Intervento regionale condizionato, però, dal proseguimento del piano quinquennale degli investimenti 2018-2023 e alla prosecuzione del piano di ristrutturazione sottoscritto dalle parti a suo tempo, che peraltro ha coinvolto le maestranze con interventi di rinunzia a incentivi aziendali importanti”.

“La Regione Abruzzo – concludono Febbo e Fioretti – ribadirà al Ministero che l’azienda ha valore strategico per il territorio, non solo in termini occupazionali diretti ed indiretti, visto che la Pilkington di San Salvo è il più grande centro produttivo di vetri per auto del mondo e garantisce l’occupazione di oltre 1.700 dipendenti, che arriva a circa 2.300 considerando anche le società controllate”.