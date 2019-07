di A.S.

SAN SALVO. Questa sera la Capitaneria di porto di Vasto è intervenuta presso il Lido Le Marinelle, intervento durante il quale sono state rimosse due file di ombrelloni.

"Cercheremo di ristabilire le condizioni ottimali per i fruitori del lido entro le prossime ore", ha dichiarato l'avvocato della famiglia Colitto, Antonello Cerella.

Questo intervento segue quello messo in atto la scorsa notte sul lungomare di Termoli (leggi), dove la Guardia Costiera ha sequestrato 450 attrezzature balneari e contestati 4 processi verbali per un totale di €. 8.256, in una operazione che ha visto impegnati una gran quantità di uomini e limoiego di mezzi navali ed elicottero.