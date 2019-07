BONEFRO. Il comune di Bonefro, assessorato alla cultura, organizza, in collaborazione con l’associazione Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier”, la mostra fotografica Buskers, i musicisti di strada ritratti da Joe Oppedisano.

Inaugura il 4 agosto 2019, alle 18, la mostra fotografica “Buskers 25 anni di arte in strada” del fotografo italo-americano Joe Oppedisano, La mostra, che rientra nell’ambito del festival musicale Bonefro Rock finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’avviso pubblico “Turismo è Cultura” 2019 e promosso dall’assessorato regionale al turismo e alla cultura, sarà visitabile fino al 1 settembre 2019 nell’auditorium ex convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro.

Da 25 anni Joe Oppedisano ritrae i musicisti di strada del Ferrara Buskers Festival® trasformando arti ed emozioni in fotografie d’autore. Un omaggio al festival di cui il fotografo, appassionato di musica, non perde neanche un’edizione.

Joe Oppedisano è nato in Calabria, all’età di 8 anni si è trasferito nella metropoli di New York dove è nata la sua passione per la fotografia e per l’arte musicale. L’interesse per i buskers è nato nel 1990 quando il fotografo, nell’ambito di un progetto per Polaroid, ha costruito uno studio all’aperto a Milano, in cui ha ritratto il Carnevale Ambrosiano. Poi, in occasione di una mostra a Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’anno successivo, ha reclutato diversi gruppi e singoli musicisti di strada, per fotografarli con la grande Polaroid 50 x 60. Tale iniziativa è stata poi portata a Ferrara, nel più importante festival della musica di strada, nel 1994, dopo aver conosciuto l’Ideatore del Ferrara Buskers Festival® Stefano Bottoni. Sperimentatore del mezzo fotografico, Joe Oppedisano ha scelto per la sua buskers exibition di ritrarre i musicisti non in strada ma in studio. Una scelta che può sembrare contraddittoria essendo i buskers per elezione artisti che si esibiscono all’aperto, in un continuo scambio e coinvolgimento con spettatori e passanti, ma dovuta alla ricerca della partecipazione del soggetto nell’azione del ritratto. «Prendendo i buskers fuori dal contesto abituale della strada – ha detto il fotografo – e posizionandoli nella dimensione concentrata e separata dello studio, vivo con loro in uno spazio privato e intimo all’interno di un’atmosfera particolare, per trovare un modo che rivelerà qualcosa di speciale mentre suonano per me». La mostra sarà correlata da un libro che raccoglie alcune immagini scattate durante il festival in 25 anni. L’inaugurazione sarà preceduta da un talk tra l’autore e il photo editor e docente di fotografia Maurizio Garofalo e avrà come tema il ritratto in tutte le sue forme.

“Un ritratto non è una somiglianza. Nel momento in cui un’emozione o un fatto è

trasformato in una fotografia, esso non è più un fatto ma un’opinione.” Joe Oppedisano

Buskers 25 anni di arte in strada.

4 agosto inaugurazione alle 18.00

5 agosto – 1 settembre 2017

Auditorium Santa Maria delle Grazie

martedì 17.00-19.00

giovedì 10.00-12.00

sabato e domenica

10-00-12-00, 17.00-19.00

Ingresso gratuito

Per informazioni : Assessore alla cultura Carmen Lalli

Tel. 3292385168

È necessario specificare che l’evento rientra nel progetto Bonefro Rock, finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’Avviso pubblico “Turismo è Cultura” 2019, promosso dall’assessorato regionale al Turismo e alla cultura

Curriculum

Joe Oppedisano ( Gioiosa Ionica 1954 R.C. )Trasferito con la famiglia a New York a soli sette anni , a cominciato a fotografare da piccolo e non ha più smesso, riuscendo a creare la sua personalissima formula d'arte alla quale contravviene continuamente per liberarsene.

Nel 1979 l’internazional Center of Photography di N.Y. lo invita a partecipare ad una grande manifestazione a Venezia. Pochi anni dopo la nostalgia per l'Europa lo vinci e si trasferisce a Milano, in Italia firma campagne pubblicitarie per marchi di portata internazionale, Adidas, Kodak, Fiat, Panasonic, Olivetti per citarne solo alcuni. Realizza con una sorprendente inventiva, scorrazzando con grande e felice libertà all'interno del vastissimo territorio della fotografia, nel cimentarsi in un'impresa impossibile ( fare del cinema all'interno di un'immagine statico) coniuga la fantasia del Sud mediterraneo, dove è nato, col pragmatismo dell'Occidente Americano dove si è formato. Il suo curriculum artistico, inaugurato da una mostra all'Atlantic Savings Bank di N.Y. nel 1978, conta una cinquantina di mostre personale, New York, Milano, Torino, Arles , Parigi, Tokyo, Svizzera , e una settantina di mostre collettive in Italia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Gran Bretagna, , fino alla Biennale di Venezia dov'è invitato nel 1995 dal Museo Alinari di Firenze a partecipare alla mostra" Un secolo di ritratti in Italia 1895-1995. Nel 2005 e invitato a partecipare alla grande collettiva "60 Maestri Fotografi" al Museo Peggy Guggenheim di Venezia.

Dal 2007 – 2010 è invitato a tenere un corso di specializzazione all’Accademia di Belle Arte di Brera Milano.

Dal 2010 è invitato a tenere un corso di specializzazione presso ISIA di Urbino.

Vive tra New York e l’Italia

Ha Pubblicato

New York editore Motta 1997

Dark Photo Blues editore Graphoto 1998

On The Road editore Imation 3M 1999

Il Circo editore Motta 1999

Innerself editore Charta 1999

Unusual Portraits editore Gelmini 2005

Buskers 25 Anni di Arte di Strada Edizione Papergraf. 2017

Le Sue Immagine sono conservati in vari collezioni private e presso

Collezione Polaroid Internazionale - Cambridge U.S.A.

Purchase Museum of Contemporary Art - Purchase New.York

Readers Digest Collection Katona N.Y.

Galleria Civica - Modena

Museo Alinari - Firenze

Fondazione 3M - U.S.A.

C.S.A.CUniversità Degli Studi di Parma