DURONIA. L’Associazione Culturale La Terra organizza dal 3 all’8 agosto la manifestazione cammina, Molise!. L’edizione del 2019 sarà un evento molto importante: coincide con il 25° anniversario di “cammina, Molise!”.

«Saranno giorni di festa grande, ma anche di serie riflessioni,» commentano i coordinatori. «Nei prossimi mesi avremo modo di confrontarci sul lavoro fatto insieme per tanti anni, un lavoro di impegno e di passione, capace di aver portato intorno al semplice gesto del cammino energie vive, capaci, disinteressate che hanno prodotto una testimonianza tangibile attraverso il territorio molisano di come si può dare il giusto valore alle aree interne per farle rinascere promuovendo un turismo mitigato attraverso il progetto “Molise, terra di cammino”.

Il cammina, Molise! 2019 eccezionalmente, in occasione della XXV edizione, avrà una durata di sei giorni, dal 3 all’8 agosto. Il percorso non sarà continuo, ognuna delle sei tappe porterà i marciatori in zone diverse della regione e sarà caratterizzata da eventi particolari.

la Sesta ed ultima tappa dell’8 agosto proporrà un grande Evento, la “Giornata dei Borghi molisani”, per omaggiare e ringraziare tutti i 136 comuni che in 25 anni hanno accolto i marciatori di cammina, Molise! che, marciando da un paese all’altro, hanno testimoniato che il semplice gesto del cammino può far rinascere le terre molisane.

Per la realizzazione di questo evento sono stati chiamati a collaborare: comuni e proloco, associazioni, cultori del costume e di ricostruzione sartoriale, enti museali con costumi originali, gruppi folcloristici molisani, al fine di valorizzare i bellissimi costumi tradizionali e gli abiti del passato di tutti i comuni molisani e dei due capoluoghi di regione Campobasso ed Isernia.

I costumi, che costituiscono le forme comunicative, tra le più alte ed autentiche della tradizione popolare, rappresentano la tradizione per eccellenza, esprimono il sentimento dei nostri luoghi, la saggezza del nostro popolo diventando naturale specchio del pensiero, dei comportamenti umani della nostra gente.

Le tradizioni popolari sono una risorsa importante, culturale ed anche economica per la valorizzazione del nostro territorio ed è importante il recupero e la conservazione di questa ricchezza, utile a comprendere il presente partendo dal passato per trasmettere ai giovani i migliori valori legati alle radici ed alla cultura che ha educato intere generazioni nei secoli passati, nella convinzione che il futuro delle nostre aree interne si costruisce solo se si riesce a capirne il presente ma per capire il presente bisogna conoscere il proprio passato.

L’obbiettivo dell’evento sarà quello di far prevalere la dignità del popolo molisano e l’importanza della sua cultura, la fratellanza e la cooperazione, per cui non sono previste competizioni, ma solo ed esclusivamente competenze storiche ed artigianali, autentico folclore e buon gusto.

La Giornata verrà celebrata nella città di Campobasso, il giorno 8 agosto, attraverso la sfilata dei costumi originali di tutti (ove possibile) i comuni molisani, la eventuale esibizione di alcuni gruppi folcloristici, narrazione storico-culturale e rassegna di alcune delle ricostruzioni sartoriali dei costumi del Capoluogo».





Il programma di “Cammina, Molise! 2019 – xxv Edizione”

Sabato 3 Agosto

Prima tappa (km.16):

CAMPOBASSO – Santa Maria della Strada (MATRICE - CB) – PETRELLA TIFERNINA (CB)

Ore 08:00 - Concentramento in Piazza Municipio a Campobasso per punzonatura, completamento iscrizioni, consegna gadget, annullo filatelico, musiche canti e balli;

Ore 18.00 - Arrivo a Petrella Tifernina

Ore 23:00 - Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento

È previsto:

Campobasso: saluto del Sindaco e Partenza Ufficiale della XXV Edizione;

Molino Cofelice: visita all’azienda e dimostrazione della lavorazione del grano;

S. Maria della Strada: visita alla chiesa romanica, cattedra culturale e sosta pranzo a cura del Molino Cofelice;

Rifugio Castel di Rocca: laboratorio di apicoltura;

Petrella Tifernina: presentazione del nuovo libro del Prof. Sante Matteo; visita al Centro Storico ed alla chiesa romanica di S. Giorgio a cura dell’Ass. S. Giorgio Martire, accoglienza con cena e festa popolare a cura della Pro Loco

Domenica 4 Agosto

Seconda tappa (km.20):

GUGLIONESI (CB) - Colle della Croce - MONTENERO DI BISACCIA (CB)

Ore 08:30 - Partenza dalla loc. Cave di Gesso (Guglionesi)

Ore 18:00 - Arrivo a Montenero di Bisaccia

Ore 23:30 - Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento

È previsto:

Guglionesi: visita alle grotte di gesso, Giro delle fontane, visita alla cripta della chiesa di Sant’Adamo ed al Centro storico, accoglienza, sosta pranzo preparato dallo Chef BOBO; al teatro Fulvio spettacolo Le Vie del Buddha, con Stefano Sabelli e Giuseppe Spedino Moffa a cura del TEATRO DEL LOTO

Montenero di Bisaccia: Visita al Santuario di Santa Maria di Bisaccia ed al Centro Storico, cena e festa popolare a cura di Piatto Topico con lo spettacolo di cabaret con Vincenzo Olivieri.

Lunedì 5 Agosto

Terza tappa (km.14,5):

SAN POLO MATESE - Loc. Baita - Loc. Gallinola - (BOIANO)

Ore 08:30 - Concentramento c/o Municipio di San Polo Matese

Ore 15:30 - Arrivo a Gallinola

Ore 21:30 - Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento

È previsto:

San Polo Matese: cattedra ambientale, visita guidata al paese, piccola colazione e partenza;

Loc. Santa Maria di San Polo: per la conoscenza degli usi e costumi della borgata. partecipazione alle celebrazioni della tradizionale festività locale; a cura dell’Associazione Transumando inizio cammino insieme alle 500 pecore di Antonio Innammorato verso La Gallinola;

Località Baita: incontro "Turismo a piedi: la proposta molisana" a cura de Il Bene Comune

Stazzo Monte Gallinola: BIVACCO pastori, pecore e marciatori con grigliata, torneo di morra, stand prodotti tipici e Dimostrazioni dei lavori e delle tradizioni legati alla pastorizia.

Martedì 6 Agosto

Quarta tappa (km.10,8):

Località De Jumento Albo - CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) - PESCOLANCIANO (IS)

Ore 08:30 - Concentramento c/o De Jumento Albo

Ore 18:00 - Arrivo a Pescolanciano

Ore 23:30 - Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento

È previsto:

De Jumento Albo: visita alla zona archeologica a cura di Italia Nostra sez. Campobasso;

Civitanova del Sannio: Visita al Centro storico, e sosta pranzo.

Pescolanciano: “Giornata in ricordo di Mimmo Pellegrino” con CamminarNarrando di Pierluigi Giorgio e “Il Ballo dell’Orso” di Jelsi – Visita guidata al centro storico ed al Castello D’Alessandro. Cena e festa popolare.

Mercoledì 7 Agosto

Quinta tappa (km.10,6):

BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) – Fonte Sambuco - DURONIA (CB)

Ore 08:30 - Concentramento al bivio per Civitanova a Bagnoli del Trigno

Ore 16:00 - Arrivo a Duronia

Ore 23:30 - Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento

È previsto:

Bagnoli del Trigno: cattedra delle piante officinali a cura di Planta Tour c/o Domus Area; a cura del Gruppo

Volontariato Bagnolesi: visita al Centro Storico, Terra d’ coppa e Terra d’ Vasce, e pranzo;;

Fonte Sambuco: cocomerata ed ascensione fino al colle S.Tommaso dove inizierà la sfilata della Dodda che proseguirà fino al Tratturo

Duronia: Visita alla zona archeologica della Civita e visita panoramica a La Terra. Festa della Trebbiatura a cura dell’A. Agricola Giovannino Battista - Cena e grande festa popolare a cura della Pro Loco DURONIA con gli Scacciapensieri per ricordare la nascita di “cammina, Molise!” nel paese d’origine della manifestazione.

Giovedì 8 Agosto

Sesta tappa (km.5,5):

Contrada Tappino - Contrada Foce - CAMPOBASSO

Ore 08:30 - Concentramento in c/da Tappino (Campobasso)

Ore 11:00 - Arrivo a Campobasso

Ore 23:30 - Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento.

È previsto:

Contrada Tappino: Cattedra archeologica;

Contrada Foce: h.9,30 rappresentazione scenica con musica e costumi d’epoca medievale a cura dell’Associazione Culturale "La Mantigliana" - Cultori del Costume di Campobasso; durante la sosta verrà offerta ai camminatori dell’anguria messa a disposizione da un commerciante ortofrutticolo della città.

Fontanavecchia: h.11,30 presso l’antico lavatoio: rappresentazione di scene di vita quotidiana, a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 coordinata dall’Associazione “Arti e Tradizioni di Fontana Vecchia” e degustazione miele a cura dell’associazione “Si Può Fare”; esibizione del Cantore molisano Camillo Faraone.

Castello Monforte: h.13,00 sul Piazzale del castello accoglienza a cura dell’Associazione culturale Gruppo Folcloristico “Polifonica Monforte” di Campobasso.

Centro storico Campobasso: h.14,00 discesa dal Castello e arrivo al Mercato coperto di Via Monforte; incontro con le delegazioni dei sindaci e dei personaggi in costume dei paesi aderenti al progetto e con le rappresentanze di tutte le associazioni campobassane coinvolte; mercatino e degustazione di prodotti tipici del territorio a cura di alcuni commercianti e produttori molisani.

Largo San Leonardo: h.17,00 inizio Evento per il XXV anniversario di “cammina, Molise!”: “Giornata dei Borghi molisani”, saluti del presidente dell’Associazione culturale “La Terra”, Arch. Giovanni Germano e delle autorità comunali; breve excursus storico delle bellezze della nostra città; sfilata in costume dei comuni molisani con illustrazione e presentazione a cura dell’Associazione Culturale "La Mantigliana" - Cultori del Costume di Campobasso; Ore 18:30 - da Largo San Leonardo il corteo, composto dai figuranti dei comuni, seguiti dai 300 marciatori del Cammina, Molise!, con il coordinamento del Cav. Giuseppe D’Amico e l’ausilio delle associazioni di volontariato ass. Carabinieri e Guardie Ecologiche, si dirigerà lungo Corso Vittorio Emanuele, Via Verdone, Viale Elena, fino a giungere in Piazza Municipio; durante la sfilata, i vari gruppi animeranno musicalmente l’ingresso al centro di Campobasso, con musiche, canti e balli.

Piazza Municipio: h.19:30 saluti del Sindaco di Campobasso ai marciatori, degustazione di prodotti tipici e di una torta unica, una vera opera d’arte culinaria, a cura della Pasticceria D’Abate di Isernia; esibizioni a cura di artisti locali; h.22:00 Ringraziamenti per l’ospitalità e consegna targa ricordo al Comune di Campobasso, Ringraziamenti alle Associazioni coinvolte e a tutti i camminatori e consegna gadget-simbolo di “Cammina, Molise! 2019”.