Giornata Mondiale dell’Amicizia 2019: si celebra oggi, 30 luglio, per decisione dell’Onu

SAN SALVO. Nel 2011,con la risoluzione 65/275, le Nazioni Unite riunite nell’Assemblea Generale hanno proclamato la Giornata Mondiale dell’Amicizia. L’Onu ha deciso di celebrare in questa data i rapporti di solidarietà e cooperazione tra persone e popoli per seguire una tradizione ancora viva in Paraguay: in cui si celebrano gli amici e i rapporti di solidarietà e affetto tra le persone. Rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni nella creazione di legami duraturi tra persone e popoli, ed esortando gli Stati nazionali e le organizzazioni informali ad attivare progetti che stimolino la creazione di nuovi legami e promuovano il proseguimento dei rapporti di dialogo e cooperazione tra le persone.

Al fine di celebrare la giornata nel modo giusto, l'ONU esorta gli Stati nazionali e le organizzazioni informali a mettere in campo progetti che stimolino la creazione di nuovi legami e promuovano il proseguimento dei rapporti di dialogo e cooperazione tra le persone.

L'amicizia è un sentimento che a volte è più radicato e profondo di un legame di sangue. Non a caso si dice che chi trova un amico trova un tesoro. Un amico è per sempre, ti sostiene nei momenti difficili è pronto a condividera gioie e anche e soprattutto i dolori e se occorre è disposto anche a dare la vita. Per i cattolici c'è un amico per eccellenza che è Gesù ed è anche nel contempo un modello di amicizia da seguire. “Di tutti quei beni che la sapienza procura per la felicità il più grande è l'acquisto dell'amicizia”. Questa, che è una delle Sentenze di Epicuro (n. 27),. Il libro del Siracide intesse un vero e proprio elogio dell'amicia (6,5-17; cfr. 37,1-6), elaborando tra l'altro il detto proverbiale secondo il quale “chi trova un amico, trova un tesoro” (6,14).

"Chi trova un amico trova un tesoro", è anche il titolo di un famoso film Del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci e interpretato da Bud Spenser e Terence Hil.