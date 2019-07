Divertimento per grandi e piccini, entra nel vivo l'estate ururese

URURI. Il programma dell’estate ururese è uscito già da almeno una settimana anche se il clou degli eventi si svolgeranno nel mese di agosto. Quest’anno la nuova Pro Loco appena istituita si è data da fare per organizzare, in poco tempo, un cartellone estivo degno di nota. Con il patrocinio del Comune di Ururi la Pro Loco è riuscita ad organizzare molti eventi musicali presso i locali frequentati dai giovani. Il 2 agosto ci saranno i Napullamore in concerto nell’incantevole scenario di piazza Santa Maria. Il 6 agosto avrà luogo un altro evento preparato e curato da lungo tempo ovvero la serata teatrale arbereshe “Ngjala ce na ndercovi” sempre in piazza Santa Maria; il 7 agosto ci sarà un’altra serata musicale presso il Zotti’s Pub ; l’8 agosto si svolgerà la terza edizione del Memorial Nicolino Licursi presso il Campo sportivo comunale ed il 9 agosto un’altra serata di rock assoluto con il “Lenda Rock”, l’11 agosto ancora musica presso il Zotti’s Pub così come il 14 agosto, mentre, facendo un passo indietro, il 12 agosto ci sarà un altro evento clou come la notte bianca ed il 16 agosto, per la prima volta, avrà luogo la sagra tradizionale “Tumace me fazule” allietati dalla musica del gruppo Yllazet te Regjenda in Piazza Municipio; il 17 ed il 24 agosto ancora serate musicali presso il Zotti’s Pub mentre il 19 agosto, a partire dalle ore 20,00, si svolgerà l’evento Cantine Aperte presso il centro storico; il 21 agosto largo spazio a bambini e ragazzi con la caccia al tesoro presso la villa comunale. Un programma, quello stilato dalla Pro Loco, non banale, con manifestazioni che accontentano le diverse fasce di età con una particolare attenzione alla musica e alla tradizione con tre eventi di tutto rilievo come il teatro arbereshe che sempre ha avuto un largo seguito ad Ururi, la Notte Bianca e la prima sagra che coinvolgerà tutta la comunità. Con tutte queste manifestazioni, non c’è che da augurare una buona estate a tutti!