Primi interventi di decoro urbano anche a Nuova Cliternia e Ramitelli

CAMPOMARINO. Primi interventi di ordine e pulizia anche nelle Contrade di Nuova Cliternia e Ramitelli. Strisce orizzontali in fase di realizzazione e pulizia di alcuni lotti. «Nulla può svilupparsi senza che vi sia prima ordine e pulizia. Purtroppo abbiamo ancora tanti incivili che continuano a buttare buste di immondizia per le strade e a sporcare, ma noi stiamo cercando di contrastare questo fenomeno con la pulizia, il controllo e le multe salate – afferma l’assessore all’Ambiente Antonio Saburro - grazie all'assessore ai Lavori pubblici Anna Pollace per aver agito immediatamente. Non posso non ringraziare anche Gabriele Montazzoli che risponde sempre presente a ogni chiamata. Insieme si può».