«Grazie al centro sociale Guglionesi vive e all'Anteas»

GUGLIONESI. «Nel giorno in cui il Consiglio Comunale ha deciso di istituire un Circolo per anziani comunale e quindi muore l'esperienza decennale del Centro sociale-culturale "Guglionesi vive", anche a nome degli amici di "Guglionesi nel cuore", desidero ringraziare tutti i presidenti e i direttivi dell'associazione "Anteas per Guglionesi" che hanno gestito con passione le due articolazioni: plesso B di via Catania e quella del mercato coperto. Grazie alle donne e agli uomini che, anno per anno, in centinaia (anche oltre 300) hanno rinnovato la tessera. Mi impegno a tornare sull'argomento per ricordare le tante attività svolte dal Centro sociale rivolte alle tre età e non solo agli anziani». Un pensiero di Antonio Lucarelli, ex amministratore della giunta Antonacci.