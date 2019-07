Cobas, sciopero alla Fca per i recuperi e gli straordinari

ATESSA. Cobas e lavoratori in sciopero alla Fca di Atessa:

"In un recente comunicato stampa delle RSU SEVEL firmataria del CCSL ravvisiamo una sorta didenuncia contro l’azienda secondo cui, nonostante il record produttivo (i Turni A-B-C effettuano regolarmente 15 turni con straordinario) e nonostante vari fermi produttivi, sarebbe meglio allentare la morsa, anche in considerazione dell’eccessivo caldo di questi giorni.

Eppure c’è una discriminazione tra i lavoratori SEVEL e quelli della FCA Plastics Unit: la turnazione è ben differente. In SEVEL si lavora su due turni e notte fissa, mentre in FCA ci sono 15 turni (senza straordinario) con una continua richiesta di straordinari e recuperi produttivi. Questo impone di lavorare interrottamente per 12 giorni consecutivi. E se aggiungiamo le pessime condizioni degli impianti produttivi per scarsa manutenzione (lo dimostra lo scarto dei materiali resi dal cliente SEVEL appunto) le giornate lavorative diventano più opprimenti con elevate probabilità di rischio infortunio.

PER QUESTO NOI CHIEDIAMO

 Adeguata manutenzione preventiva di tutte le presse e saldatrici;

 Rientrare in Confindustria ed archiviare definitivamente il CCSL, visto che è tutto a favoredell’Impresa!!!Ma nonostante ciò la Dirigenza FCA su decisione di SEVEL anche nel mese di Agosto pretende di tenerci “prigionieri del lavoro” che, con le attuali giornate di caldo torrido, rasenta la schiavitù.

Perciò confermiamo lo sciopero degli straordinari e recupero produttivo alla FCA Plastics Unit :

SCIOPERO Straordinario Sabato 03 agosto 2019 (Turno A) 6:00 – 14:00;

Recupero Sabato 24 agosto 2019 (Turno A) 6:00 – 14:00;

Straordinario Domenica 25 agosto 2019 (Turno A) 22:00 – 6:00."

Così, in una nota stampa, i Cobas