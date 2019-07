L'animazione satirica approda a Cinemare con 'East End'

TERMOLI. Ce n’è per tutti i gusti nella rassegna ‘Cinemare’: siete appassionati di animazione? Stasera, mercoledì 31 luglio, tocca a “East End”, diretto da Luca Scanferla e Giuseppe Squillaci.

Il cartoon cinico e politicamente scorretto - tanto amato a partire dai Simpson e South Park in poi e tornato alla ribalta in questi anni grazie ai successi Netflix Bojack Horseman e Rick&Morty - è qui portato alla dimensione cinematografica dai due registi esordienti.

L’irriverenza non risparmia nessuno, da Ratzinger e Obama passando per il nostrano Nanni Moretti, e si inserisce in una storia in cui il confine fra fantascienza e realtà è sottile: un gruppo di ragazzini dirotta un satellite militare per guardare il derby Lazio-Roma. Le risate sono assicurate. La visione è vietata ai minori di 14 anni.

L’appuntamento è dunque per stasera, alla solita ora e nel solito posto: alle 21:30 nel cortile della scuola ‘Oddo-Bernacchia’ in via Gioberti.

Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0_OT-Kf-BKU.

L'iniziativa è organizzata dal Cineclub Kimera, col sostegno di Schermi Indipendenti, Uicc, Materia Cinema, Mibac e il patrocinio del Comune di Termoli.