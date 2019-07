Jova Beach Party, Di Lorenzo: «Non farlo è un grave danno per la città»

VASTO. Jova Beach Party si o no? E' questa la domanda che da giorni ormai si ripropone sempre con più frequenza nella mente dei fan, dei turisti e dei vastesi che attendono con ansia di sapere se il concerto sulla spiaggia di Vasto Marina si terrà o meno.

In settimana, secondo indiscrezioni, si dovrebbe tenere la Commissione vigilanza che dovrà decide sulle sorti del concerto dopo la decisione del Prefetto che ha momentaneamente stoppato il tutto (LEGGI).

Inoltre proprio ieri, in una intervista, Giacomo Barbato ha rimarcato come anche il nuovo piano sicurezza che è stato inviato nei giorni scorsi non è completo visto che mancano le valutazioni del Comune (LEGGI). Insomma per il momento è tutto in bilico.

Sicuramente se il concerto saltasse sarebbe un grave danno per la città in termini economici e di immagine, concetto questo ribadito più volte da molti.

Abbiamo provato a sentire gli operatori turistici sul tema, in particolare albergatori e balneatori. Questi hanno preferito aspettare di conoscere quale sarà la decisione della Commissione di vigilanza prima di dare dei loro pareri.

Massimo Di Lorenzo, Presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, ha affermato: "Il concerto di Jovanotti è un evento straordinario per la città. Siamo in attesa di sapere se si farà o meno, noi speriamo che si faccia perché è importantissimo per la visibilità della città. Non fare un evento di questa portata sarebbe un danno sicuro per la città. Parliamo di 40 mila persone che avrebbero mosso l'economia di Vasto in quei giorni. Ora speriamo che vada tutto nel verso giusto con il nuovo piano che è al vaglio del Prefetto".

All'inizio l'evento doveva tenersi nell'area eventi di via Duca degli Abruzzi, poi si è optato per spostarlo a Fosso Marino, decisione che si è rilevata più complessa del previsto.



