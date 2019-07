Piano di rientro sanitario, convocati i commissari Giustini e Grossi

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone, come da impegno ricevuto con la mozione votata all’unanimità del Consiglio regionale nella seduta di ieri, ha inviato una lettera ad Angelo Giustini e Ida Grossi, rispettivamente Commissario e Subcommissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise, con la quale ha chiesto di concordare un incontro con tutta l’Assemblea per un confronto sulle problematiche della sanità in Molise, fermo restando i reciproci ruoli e responsabilità.

“Ciò –ha spiegato il Presidente Micone- in una logica di collaborazione istituzionale tra i rappresentanti del Governo per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario del Molise e la massima Assise consiliare di rappresentanza politica e democratica del Molise”.