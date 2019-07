Sostegno all'editoria: incontro fra stampa locale e Commissione consiliare

CAMPOBASSO. Si è tenuta in mattinata, nell’ambito dell’esame della proposta di legge n. 74, di iniziativa della Giunta regionale riguardante le “modifiche alla legge regionale n. 11 del 20 maggio 2015 (Disciplina del sostegno all’editoria locale)”, l’audizione dei rappresentanti degli Organi di Informazione regionali da parte della IV Commissione consiliare. I vari rappresentanti del mondo dell’informazione hanno rappresentato al Presidente della Commissione Filomena Calenda e agli altri Commissari suggerimenti e perplessità sulla pdl in discussione, rilevando le problematiche del settore in questo particolare momento storico. L’esame della proposta di legge continuerà nelle prossime sedute della Commissione.