TERMOLI. Il sovrintendente capo della Polizia di Stato Ezio Tarquini entra in pensione di anzianità dal 1 agosto, dopo aver prestato servizio presso le volanti di Roma, la sezione autostradale di Vasto sud e in ultimo la Polizia ferroviaria di Termoli. Nel suo percorso professionale ha ricevuto numerosi riconoscimenti per meriti di servizio.

Oggi gli giungono i ringraziamenti dei dirigenti del compartimento della Polizia ferroviaria di Bari, responsabili per la Puglia, la Basilicata e il Molise. I colleghi dell'ufficio lo hanno salutato oggi omaggiandolo di una targa e una pergamena.