Dai KroaTarantata il primo album in croato molisano

MONTEMITRO. Il 7 agosto a Montemitro, paese di minoranza linguistica croata, sarà presentato il CD dal titolo “Duša Naša” (Anima Nostra) del gruppo ethno-folk KroaTarantata, prima produzione artistica musicale nell’idioma croato-molisano. Lo storico avvenimento sarà festeggiato con l’evento Svirimo na-našo [Suoniamo(in) croato molisano] a partire dalle ore 18.30.

Il programma dell’evento è il seguente:

•ore 18.30: Convegno Musica è Lingua - con Antonio Sammartino (Fondazione “Agostina Piccoli”, Montemitro), Vincenzo Lombardi (Etnomusicologo) e Lorenzo Blascetta (presidente dell'Associazione culturale KroaTarantata)

•Presentazione ufficiale del CD

•Ore 22.00: Esibizione musicale in Via Makarska con i Kroatarantata, Čunovski Bećari (da Bratislava, Slovacchia) e Coffeeshock Company (gruppo Rock-Raggae della minoranza croata in Burgenland –Austria)

I KroaTarantata sono un gruppo di Montemitro formatosi nel 2010. Hanno la grande passione e voglia di far rimanere viva la loro parlata, l’idioma na-našo (“alla nostra”), e la loro cultura, uniche nel loro genere. Hanno creato un connubio originale rivisitando alcune delle canzoni croato-molisane cinquecentenarie, scrivendone di nuove e sposandole con la musica ed i ritmi del Sud Italia.

Il CD Duša Naša (Anima Nostra) contiene canzoni tradizionali croato-molisane rivisitate, canzoni inedite in croato molisano, una canzone in croato del Burgenland (Austria) e una bonus track, Lipa Mara, cantata dalla popolazione di Montemitro e registrata dal vivo durante l’evento svoltosi nell’Agosto 2018, chiamato appunto “Lipa Mara Flashmob”.

Si tratta del primo CD in na-našo (croato molisano) di un gruppo locale formato da giovani, per cui rappresenta un grande successo per l’intera comunità croata del Molise e testimonia la resistenza e la vitalità culturale di una piccola comunità linguistica, spesso ritenuta a rischio estinzione.