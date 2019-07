«Pentito di aver comprato casa a Termoli»

TERMOLI. «“Termoli: ti amavo ma non più”. Stravolgendo le parole di una nota canzone, questo è il sentimento che ormai pervade l'animo del bagnante stanziale-stagionale della città». Così esordisce Walter La Marca, di Ripabottoni, in una lettera aperta al Sindaco e ai Consiglieri comunali di Termoli scritta a seguito dei noti sequestri avvenuti nel weekend appena trascorso.

«Dopo molti sacrifici e rinunce, l'aver comprato una casa al mare, sul litorale Nord o Sud di Termoli, comprata per la vicinanza alla spiaggia, comprata per non dover attraversare una strada per scendere sull'arenile, comprata per poter godere della tranquillità di una spiaggia che, seppur pubblica, è poco frequentata, è occasione di grande pentimento.

Il tutto dovuto alle brillanti operazioni della Capitaneria di Porto di Termoli che, da più anni, ha dichiarato guerra senza quartiere alla sedia a sdraio.

Sono due anni, che, a più riprese, nottetempo, nella migliore tradizione di chi non vuole farsi vedere, vengono razziati o meglio sequestrati gli ombrelloni, lettini e sdraio lasciati dai criminali proprietari ed affittuari di case al mare.

Quest'anno, dopo che uno dei blitz notturni ha incontrato la viva protesta dei bagnanti proprietari, protesta che sembra, da fonti giornalistiche, culminata in qualche spintone agli uomini del circomare di Termoli, si è arrivati, come nella più classica operazione anticamorra, all'uso di 60 uomini, un elicottero e un numero imprecisato di unità terrestri e navali.

Complimenti! I criminali vanno sempre perseguiti.

Il giorno successivo al mega blitz contro la camorra della sedia a sdraio lasciata sulla spiaggia, la costa Termolese era finalmente ripulita da Nord a Sud da quell'antiestetica distesa di ombrelloni e sdraio. Restavano, poveretti, solo quelli degli stabilimenti e, forse, con qualche fila in meno.

Benissimo, se riuscissimo a sequestrare anche i bagnanti proprietari e/o affittuari di case al mare, avremo finalmente la città tutta per noi, tutta VUOTA dove solo le autorità e pochi altri intimi potranno affacciarsi dal balcone e gridare: "Tutta mia la città".

Una città rivolta al solo turismo "Mordi e fuggi", una città priva di bagnanti stanziali, una città che ancora non riesce a decidere cosa vuole fare da grande.

Ma non occorre e non si deve prendersela con gli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli. Loro eseguono solo gli ordini. Occorre prendersela con chi emette questi ordini, con chi consente, che questi ordini possano essere emessi.

E allora facciamo chiarezza sull'argomento.

La legge nazionale (Il Codice della navigazione, art. 1161) afferma che chiunque occupi abusivamente (Senza autorizzazione) il demanio marittimo ...è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.

L'art.28 del Codice della navigazione definisce cosa si intende per Demanio Marittimo inserendo, in quest'ultimo, le spiagge e i lidi. La Cassazione, infine e con giurisprudenza costante, afferma che: "Costituiscono lido e spiaggia, e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi dell'art 822 c.c. e dell'art. 28 c.n., la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, nonché quell'ulteriore porzione, fra detta striscia e l'entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare. Sez. III, sent. n. 10304 del 28-05-2004 (rv 573255)".

La Regione Molise nella propria ordinanza balneare n.1/2019, tra i ben 22 divieti imposti dall'art.4, ha inserito il divieto di: "Lasciare sulle spiagge libere attrezzature balneari, quali ombrelloni e sdraio, dopo le ore 20,00. Le stesse potranno essere posizionate a partire dalle ore 8,30, anche al fine di non arrecare intralcio alle operazioni di pulizia".

Quindi il criminale atto di lasciare l'ombrellone e la sedia a sdraio è veramente tale?

Non di certo per una normativa nazionale o europea bensì per un mero atto della Regione Molise. Si badi bene: Non una legge regionale, non un regolamento regionale ma una semplice ordinanza amministrativa che ha lo stesso valore di quella che una volta e ancora oggi viene chiamata circolare. Una ordinanza emessa da una singola persona, non per la salvaguardia della pubblica incolumità bensì a regolamentazione di attività meramente amministrative. I comuni rivieraschi, inoltre, in virtù della Legge Regionale n. 5 del 2006, hanno ricevuto la delega alle funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo e quindi i comuni, nel rispetto delle leggi, possono ulteriormente regolamentare nel bene e nel male l'uso delle spiagge.

E allora! Cari bagnanti stanziali e stagionali facenti parte della nota organizzazione criminale "Sedia a sdraio e ombrellone abbandonati di notte sulla spiaggia" perché non ci rivolgiamo ai nostri politici di riferimento per togliere o per meglio regolamentare tale uso e consuetudine? Non vorrei che il tutto si risolvesse nella solita telefonata alle forze dell'ordine con cui si chiede di chiudere un occhio. Non sarebbe giusto e non sarebbe rispettoso della loro funzione. Domandiamoci, invece, si potrebbe realmente regolamentare in modo diverso la cosa. Che tipo di spiaggia desideriamo che la costa molisana diventi?

Una spiaggia deserta, su cui i pochi bagnanti mugugnano perché qualcuno troppo solerte gli ha appena portato via l'ombrellone appena comprato? Oppure vogliamo una spiaggia su cui i bagnanti possano tranquillamente godere del sole e del mare e, magari, anche del loro ombrellone lasciato sulla spiaggia non tanto per occupare il posto ma semplicemente per non portarselo dietro, per non dover scavare il fosso, per non avere il peso a seguito delle sedie e lettini? Per giustificare il senso dell'acquisto e dell'affitto dell'appartamento sul mare? Sarebbe possibile ciò? Certo! Basterebbe estendere la concessione amministrativa (A pagamento) dell'arenile anche ai privati e non solo agli stabilimenti. Basterebbe meglio definire e segnalare la zona di spiaggia da lasciare libera per le operazioni di pulizia. Basterebbe avere un pochino più di buon senso quando si scrivono delle norme che dovrebbero vietare solo le attività che creano un serio danno a terzi. Lasciare il proprio ombrellone, oltre le 20.00, quale danno crea? Quale abuso convalida? Quello che il bagnante terzo, la mattina successiva, trova il posto occupato? Sicuramente è più bella la corsa fatta la mattina per collocare i propri ombrelloni e sedie in prossimità dell'acqua. E' stupendo vedere anziani e bambini, stanziali e stagionali, alle 08.30 della mattina quando corrono trascinando sedie e ombrelloni ad occupare il posto al mare.... e il bagnante terzo??? Trova comunque il posto occupato.

Caro Sindaco di Termoli: Oggi hai appena raccolto l'eredità di una amministrazione che, a mio giudizio, ha peggiorato la vivibilità e visibilità turistica della "Città" ma, per favore, non commettere lo stesso errore. Cambia i regolamenti, cambia il punto di vista per lo sviluppo della città, abbi il coraggio di scelte contro corrente, non appiattirti su posizioni social popolari. Fai in modo che il bel mare di Termoli possa essere realmente usufruito, con logica e senza abusi, e... ricordati che le migliaia di proprietari ed affittuari che hanno scelto l'appartamento sul mare, hanno portato e portano, i loro soldi alla Città di Termoli, hanno votato e voteranno ancora per la tua elezione. In ultimo: L'asportazione degli ombrelloni, saldamente infissi al suolo e quindi da considerarsi beni immobili, è legittimo??? Io, nella mia assoluta ignoranza, non ho trovato alcuna norma che lo consenta in tale modo notturno ma io sono solo un uomo qualunque che ha commesso il grave peccato di comprare la seconda casa sulla spiaggia di Termoli. Dimenticavo, anch'io ho aderito alla nota organizzazione criminale "Abbandona il tuo ombrellone e sdraio sulla spiaggia" ma ora sono un pentito. Di che? Di aver comprato casa a Termoli».