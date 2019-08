A Casacalenda due giorni dedicati all'arte

CASACALENDA. L’Associazione Maack Kalenarte organizza domenica 4 e lunedì 5 una due giorni dedicata all’arte. Domenica 4 agosto, a partire dalle ore 11.30 presso la Galleria Civica di Arte Contemporanea Franco Libertucci si terrà l’inaugurazione della mostra “ …paesaggio” Fotografia di Francesco Morgillo. Nel pomeriggio alle ore 18:00 presso la Terrazza dei libri al Bar Centrale verrà presentato il romanzo “Il tratturo” di Franco Ciampitti, rieditato nel 2018 a 50 anni dalla sua prima pubblicazione.

Lunedì 5 agosto in località Terravecchia, tra le pieghe del MAACK, all’ombra di Efesto di Hidetoshi Nagasawa e delle tante altre opere contemporanee presenti, a partire dalle ore 18:00 si terrà la festa di Kalenarte in cui gli artisti avranno modo di ritrovarsi e ritrovare gli abitanti di Casacalenda in una serata di condivisionee amicizia.

Particolarmente variegato il programma che va dalla performance socio comportamentale di Michele Porsia “piantala 2019” alla performance di artecontemporanea “Esercizi di linguaggio 2019” di Andrea lanini (in allegato il programma completo degli eventi).

Alle ore 21:00 Nicola Iasenza, Presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi terrà il suo show cooking. Chiuderà la serata “...il MAACK sotto le stelle” mini-tour by night delle opere inserite nel Museo all’aperto di Arte Contemporanea.