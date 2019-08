Magnacca: "La Regione Abruzzo si faccia carico delle vertenza Pilkington e Sam"

SAN SALVO. “Non si può prescindere dalla Regione Abruzzo, e dal competente assessorato alle Attività Produttive, per trovare idonee soluzioni e un percorso condivisibile per i lavoratori della Pilkington e della Sam. La Regione deve farsi carico di queste vertenze per difendere il lavoro e sostenere l’occupazione nella nostra zona industriale. E’ in gioco il futuro di centinaia di persone e non possiamo permetterci il lusso di restare insensibili e fermi su un diritto come è quello al lavoro. Sono certa che il presidente Marco Marsilio e Mauro Febbo si attiveranno anche per sostenere eventualmente il territorio del Vastese presso i tavoli governativi a Roma”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca in merito alle due vertenze ancora aperte che investono i lavoratori degli stabilimenti della Pilkington e della Sam.