Jova Beach Party, il sindaco Menna denuncia gli ambientalisti

VASTO. Nuova puntata della telenovela Jova Beach Party a Vasto. Questa amattina il sindaco Francesco Menna si è recato nuovamente in Procura, dove ha sporto denuncia nei confronti degli ambientalisti. Lo abbiamo incontrato all'uscita del Tribunale di Vasto: "Ho dato mandato ai miei legali al fine di preparare un esposto, dettagliato e circoscritto, nei confronti di certi ornitologi ed ambientalisti per i reati di procurato allarme, interruzione di pubblico servizio, calunnia ed ogni altro reato si voglia configurare nel caso di specie. Produrrò tutta la documentazione all'autorità giudiziaria e chiederò se ho violato norme e se il lavoro fin qui svolto è stato fatto nel rispetto della legge. Agli ambientalisti che in queste settimane mi hanno denunciato per motivi infondati risponderò a mia volta con una denuncia, vado avanti per il bene della mia città".





GUARDA IL VIDEO.