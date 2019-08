L'Aut aut festival riparte con la satira: Luca Bottura a Portocannone

PORTOCANNONE. Prima serata della nuova stagione dell'amato 'Aut aut festival', stavolta in veste itinerante. Si parte questa sera con Luca Bottura, ormai amico della rassegna culturale ideata e condotta dalla giornalista Valentina Fauzia.

L'autore satirico sarà sul sagrato della chiesa del Carmine alle 21:30 per presentare in anteprima nazionale il suo ultimo libro "Buonisti un cazzo", in uscita a ottobre. L'evento è a ingresso libero; in caso di maltempo, si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Portocannone.