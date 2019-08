Reddito di cittadinanza, in Molise sono 4.849 le famiglie beneficiarie

CAMPOBASSO. In Molise i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di cittadinanza (Rdc), sono 4.849, di cui 3.720 in provincia di Campobasso, 1.129 in quella di Isernia (fonte Inps). Il numero delle persone coinvolte è 11.517, 8.876 in provincia di Campobasso, 2.641 a Isernia. L'importo medio mensile è di circa 500 euro (500,68) di cui 503,39 a Campobasso, 491,60 a Isernia. (Fonte Ansa)