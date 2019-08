Start per la "Rds Fun Race", continua la festa dell'Rds Play on tour

SAN SALVO. Grande divertimento sul lungomare di San Salvo con l'RDS Play on tour, dove lo staff dellamata radio italiana ieri ha dato vita a tanto divertimento nell'area allestita nella spiaggia libera al piazzale Cristoforo Colombo e per chiudere la serata, al lido Calimero dove la festa è continuata fino a tarda sera.

Quest'oggi ancora tanto divertimento, per raggiungere il clou della giornata alle ore 17.30 quando avrà inizio la corsa piú pazza del mondo, la Fun Race.

Una corsa di circa 5 km con un percorso sulla sabbia divertente e ricco di ostacoli, di crazy point con strutture gonfiabili, punti colore, bolle di sapone e altre sorprese.

La musica sarà il filo conduttore "Per promuovere il benessere, l’attività fisica e l’aggregazione. - ricordano gli organizzatori - I partecipanti non dovranno raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa durante la quale incontreranno 4 “fun station”, dove saranno cosparsi di colori, si immergeranno nella schiuma, dovranno superare ostacoli gonfiabili o di altro tipo, per poi giungere al traguardo, nel villaggio RDS, dove si terrà il “sunset party”, ovvero la festa finale con musica e animazione".