A Termoli ancora cinema di qualità con «Una domenica notte»

TERMOLI. Prosegue la rassegna Cinemare 2019 a Termoli. Organizzata dal Cineclub Kimera, insieme a Distribuzione Indipendente, Uicc, Mibac, Materia Cinema e Comune di Termoli, la kermesse termolese continua a proporre pellicole associate dal minimo comun denominatore della qualità. Stasera, 5 agosto, con inizio delle proiezioni alle 21,30, presso la storica sede del cortile della Oddo Bernacchia, in via Gioberti, nel centro della cittadina adriatica, sarà proiettato “Una Domenica Notte” per la regia del giovane autore lucano Giuseppe Marco Albano. Una storia con forti tratti autobiografici di un regista che torna nella natia Lucania, per reperire finanziamenti per il suo nuovo lavoro e che si scontra con la cruda realtà locale. A questo si aggiunga la complicata situazione familiare del protagonista, tra relazioni incrociate e sottoboschi produttivi. Il film ha vinto il premio per la miglior regia nel 2013, al Kimera International Film Festival.

Per saperne di più venite nell’arena estiva Cinemare, per passare un inizio di serata all’insegna dell’intrattenimento ragionato e di qualità.