SAN GIULIANO DI PUGLIA. Tutto pronto a San Giuliano di Puglia per "Stelle, Santi e Taranta 2019".

Sabato 10 agosto alle ore 21 si alzerà il sipario per XIV edizione della kermesse di musica popolare. Ospiti il maestro Claudio Cavallo Giagnotti con i Mascarimirì, band salentina con all'attivo 11 album di cui 6 in studio, che con il loro tour 2019 Tradizionalll faranno ascoltare pizziche dal sapore arabo e andaluso e tammuriate elettro-gipsy-punk. In scaletta anche il loro nuovo singolo "Tue".

Ad aprire il live i Fomenta che torneranno a suonare sul prato di Sant'Elena per la seconda volta con una nuova formazione.

Maxi lavoro per i ragazzi della Pro loco per organizzare l'attesa serata patrocinata dal Comune: «Vi aspettiamo numerosi e carichi per ballare!».