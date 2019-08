PIETRABBONDANTE. Una stagione teatrale con nomi eccezionali e serate da non perdere. La 45esima edizione del Sannita Teatro Festival che si svolgerà dal 6 al 18 agosto nel suggestivo teatro-tempio italico vedrà la partecipazione di artisti che daranno lustro a una manifestazione unica nel suo genere. La kermesse è stata inserita all’interno del cartellone regionale “Turismo è cultura 2019” promosso dall’assessorato regionale al Turismo e alla Cultura.

Si parte il 6 agosto con l’Anfitrione, portato in scena da Debora Caprioglio e Franco Oppini. L’8 e l’11 agosto, invece, spazio alla musica con i Coldcolor Rock Live, tribute band dei Coldplay e i The Wet Panties. Il 10 agosto, invece, lo spettacolo Elektrae. Il poliedrico Peppe Servillo sarà il protagonista indiscusso della serata del 12 agosto. Il 14, invece, sul palco altomolisano arriverà il grande Giancarlo Giannini con “Le Parole Note”. Il 16, invece, in scena “La Macchina della Felicità”, spettacolo diretto e interpretato da Flavio Insinna.

La manifestazione si chiuderà il 18 agosto con i padroni di casa e organizzatori della kermesse: la compagnia “Gli Amici del Teatro di Pietrabbondante” che porteranno sul palco “Non è vero ma ci credo”. Il grande teatro e la musica, dunque, riecheggeranno durante il mese di agosto nella splendida cornice altomolisana.