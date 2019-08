SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Tutto pronto per la sesta edizione del Bobby's Summer Fest, festival open-air che si terrà sabato 10 agosto nel parco comunale di San Giacomo degli Schiavoni, manifestazione diventata ormai appuntamento fisso ed imperdibile dell'estate bassomolisana.

Headliner saranno i Derozer, colonne portanti del punk italiano, la band vicentina festeggia 30 anni di carriera e i 20 anni di “Alla nostra età”, album che ha segnato un intera generazione a fine anni '90 con brani inno come "Branca day", "Vecchio punk" e appunto "Alla nostra età" e continua a farlo ininterrottamente da 20 anni conquistando anche le nuove generazioni. Doppio importante anniversario da celebrare con questo tour estivo, in cui suoneranno interamente “tutto d'un sorso", il fortunato e indimenticabile disco, ma anche tutti gli altri classici in una scaletta di sole hits. Quella di San Giacomo per loro sarà l’unica data nel centro-sud Italia.

Ci saranno anche i Klaxon, autentiche leggende del punk-rock nazionale. Attivi dal 1979, con cinque album pubblicati nella loro lunga carriera, la band romana ha affrontato con il suo punk/rock temi sociali e le problematiche della modernità con spirito ribelle e grande energia ma con la contemporanea capacità di costruire melodie dolci e pungenti.

In apertura di serata ci saranno i Lags, band che viene da Roma (e dintorni) e che vanta tra le sue file la presenza del campione di atletica Andrew Howe, e i sansalvesi Tana Del Verme, freschi di pubblicazione del loro primo disco. Il tutto accompagnato come sempre dagli stand dell'area food&drink, dove si potranno trovare oltre alle bevande anche ottimi panini e altre specialità locali.