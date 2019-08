Nasce anche in Molise “Auser cultura”, rete nazionale dell’apprendimento permanente

CAMPOBASSO. È nata Auser Cultura, la rete nazionale dell'apprendimento permanente. Una rete nazionale con diramazione nei territori per lavorare insieme, condividere obiettivi, promuovere l'integrazione territoriale dell'offerta formativa e culturale. E soprattutto promuovere la partecipazione dei cittadini di ogni età alle attività di apprendimento permanente.

Il settore Auser Cultura è in forte crescita sono quasi 215.000 le persone che ogni anno frequentano le attività promosse dalle Università popolari e dai Circoli Culturali Auser e 5.281 sono i volontari impegnati in questo settore, come attesta l’ultimo Bilancio Sociale.

“Una decisione importante e strategica per l’associazione – ha sottolineato il presidente Enzo Costa- che va nella direzione che ci contraddistingue dell’Invecchiamento Attivo, dell’offerta formativa di qualità e della promozione della partecipazione a tanti cittadini”

La Rete Auser Cultura è stata presentata da Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale Auser per l’apprendimento permanente, in occasione dell’incontro a Roma con i responsabili regionali dell’Area Apprendimento Permanente.

Dante Leva, Presidente Regionale, facendo propri gli obiettivi della rete nazionale, auspica che anche in Molise si avvii un percorso che vada verso la costruzione di una ampia rete regionale, promuovendo una serie di incontri con i vari Circoli per focalizzare l’attenzione ad ogni livello sull’apprendimento permanente.