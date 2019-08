Un bombardamento di fili a Trivento, dove l'uncinetto diventa life style

TRIVENTO. Si terrà a Trivento il 9 E il 10 agosto il "Yarn Bombing Day" elettoralmente un bombardamento di fili, con oltre 70 opere all'uncinetto provenienti da tutto il mondo.

Il piccolo centro molisano già resosi noto per il tappeto all'uncinetto più lungo del Mondo, l’Albero di Natale alto 6 metri (leggi) e la Palma pasquale alta più di 5 metri con le riproduzioni dei tradizionali dolci locali, Trivento fa ancora parlare di sé con un evento internazionale.

L’Associazione ‘Un filo che Unisce’ ha lanciato un appello internazionale, ed in tanti hanno risposto con opere provenienti dalla Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Spagna, Israele, Regno Unito, Russia, Australia, USA, Canada, Repubblica Dominicana, Brasile, Messico, Cile, Porto Rico, Venezuela, Colombia e naturalmente dall'Italia.

In questi giorni le opere sono già esposte per i preparativi, in un unico percorso che andrà da Piazza Fontana per tutta la scalinata San Nicola fino alla Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore posta nel punto più alto dell’antico borgo.

Come ogni iniziativa dell'associazione anche quest'anno il ricavato verrà devoluto in beneficenza, il dono che le donne di Trivento e le varie sostenitrici hanno realizzato è un cuore, ideato dallartista russa Katika, la cui vendita andrà a sostenere la Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Trivento meta di turismo oramai, non solo per la sua bellezza di borgo antico, ma oggi più che mai, perché città dell'uncinetto.