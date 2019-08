L'ex tronista Andrea Damante alla notte bianca di Sant'Elia

SANT'ELIA A PIANISI. Venerdì 16 agosto Sant’Elia a Pianisi sarà protagonista dell’evento più atteso dell’estate: la Notte Bianca, a cura dell’associazione “Art and Music”, che da mesi si prodiga per la buona riuscita della serata.

A partire dalle 22 - e fino alle 5 del mattino seguente - lo Stadio comunale sarà teatro di una notte in stile Dance all’insegna dell’animazione, con Dj e tanta musica.

Aprirà l’evento Dj Pietro Rama, coadiuvato dalla vocalist Roxy B., cui farà seguito l’attesissimo special guest della serata: Andrea Damante, il dj italiano di ultima generazione, famosissimo anche all’estero, e che per la prima volta sarà ospite in territorio molisano. L’ultima parte della serata sarà appannaggio di Dj The President, nuovamente in compagnia di Roxy B.

Sono attesi numerosissimi i fan di Damante che, dai giovanissimi ai più adulti, si stanno affrettando per acquistare i biglietti di ingresso (13€) - disponibili in numero limitato - e distribuiti in diversi punti vendita della zona (Campobasso, Isernia, Riccia, Sant’Elia).

In loco sarà allestito uno stand nel quale sarà possibile acquistare bibite, bevande e panini.

Ormai il conto alla rovescia è partito e tutti sono pronti per la notte più attesa di tutta l’estate: la Notte Bianca 2019 a Sant’Elia a Pianisi.