“Ditegli sempre di si”, torna il teatro a Chieuti

CHIEUTI. Mercoledì 7 agosto, torna il teatro a Chieuti. La locale compagnia teatrale, di fresca costituzione, intitolata al compianto ed amico Leonardo Meola, veterano della recitazione,scomparso recentemente, presenterà la commedia in due atti di Eduardo de Filippo intitolata “Ditegli sempre di si”. Giovani leve e gente ormai navigata nella recitazione teatrale, calcheranno le scene, sul palco allestito nelle vicinanze del Teatro comunale (ex mercato coperto).

Questa iniziativa, nata dopo la costituzione della nuova associazione, si propone di programmare tante altre iniziative culturali e sociali nel territorio. “Abbiamo già fatto i primi passi – dice il Presidente dell’associazione, Giovanni Licursi – passi importanti che ci consentiranno di seminare per bene per il futuro. Già abbiamo preso contatti con altri Enti, e stiamo già definendo l’organizzazione per un laboratorio teatrale, riservato ai giovani del posto”. Questo importante progetto, ideato da un gruppo di amici e conoscenti. Con lo scopo di voler stare insieme e soprattutto di crescere insieme. Sarà sicuramente una bella serata quella del 7 agosto, dove verranno consegnati, dopo la commedia, degli attestati di stima e ringraziamenti, a chi lavora a sostegno di tutte le iniziative locali.

Anche se lo spettacolo è stato allestito e preparato in pochissimo tempo, sarà sicuramente un successo.