TERMOLI. Questo bellissimo cane di razza Chow Chow si è smarrito. In questo momento si aggira in via De Gasperi. Alcuni esercenti si stanno prendendo cura di lui, con ciotole di acqua e qualcosa da mangiare, speriamo che l'annuncio faccia ritrovare l'amico a 4 zampe e il suo proprietario.