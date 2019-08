«Massimo sforzo per realizzare il Jova Beach Party»

VASTO. In attesa di capire se il Jova Beach Party si farà o meno arrivano le parole del Consorzio Vasto in Centro per via del presidente Marco Corvino:

"Il Consorzio Vasto in Centro, condividendo quanto già espresso nei giorni scorsi dai Presidenti di Confesercenti e del Consorzio Vivere Vasto Marina in merito al Jova Beach Party, esorta tutte le Istituzioni responsabili dell’organizzazione a compiere il massimo sforzo possibile per realizzare tutte le condizioni di sicurezza, nel rispetto dell'ambiente, affinché l'evento possa tenersi qui come programmato. Non solo per il danno che un impegno non rispettato comporterebbe all'immagine della città e alla sua economia, considerando che questa occasione se fallita sarebbe molto probabilmente irripetibile. Ma anche e soprattutto perché alla nostra città non mancano la bellezza, l'entusiasmo e la vocazione culturale per fare da sfondo e da protagonista di un grande evento musicale, come è già accaduto in passato. Questa sfida può e deve essere vinta, per i vastesi, per i turisti, per i commercianti e per chi ha a cuore Vasto."