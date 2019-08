MONTORIO NEI FRENTANI. È giunta alla XXIII edizione la manifestazione-spettacolo che riunisce in una sola sera esibizioni di alto calibro in ambito musicale e teatrale, provenienti dal Molise e da tutta Italia. Il 12 agosto alle 21:30 il palco di Montorio vedrà avvicendarsi l'Accademia internazionale del musical con "Grease", l'opera musicale "La Divina commedia" di Andrea Ortis, Lara Carissimi e Antonello Angiolillo, la SolOrchestra di Luca Ciarla e la band Riserva Moac.

Nel corso della serata saranno assegnati inoltre cinque premi per meriti in diversi campi: quello giuridico al magistrato termolese Luigi Catelli, quello per la Street art ad Alice Pasquini, direttrice artistica del Cvtà street fest di Civitacampomarano, quello della 'Musica per la pace' a don Elio Benedetto, e ancora un premio artistico a Davide Pinto e uno sportivo alla campionessa mondiale di electric boogie Elena Pellicciotti.