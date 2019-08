«Il lavoro che non c'è»: le proposte dem sull’emergenza occupazionale molisana

CAMPOBASSO. Il Consiglio monotematico di domani - 7 agosto - consentirà di discutere ed avanzare proposte concrete riguardanti il tema del lavoro, muovendo le mosse da un contesto preoccupante in Molise e nelle aree periferiche d’Italia, ma anche offrendo alcune proposte che il Partito Democratico riassume nel documento che presenterà in aula, i cui allegati costituiscono parte “normativa” saliente e capace di produrre effetti concreti, nell'ambito delle competenze regionali in materia.



Il documento è costituito da:



1. Breve e aggiornatissima analisi di contesto dell’occupazione in Molise, alla luce delle due più recenti e autorevoli pubblicazioni (Banca d’Italia e Svimez);



2. Una fotografia degli impegni programmatici disattesi dal governo regionale di centrodestra (sia delle dichiarazioni programmatiche di Toma che del D.E.F.R.), sia degli impegni a valere sui programmi strutturali e dei fondi addizionali (in particolare por F.S.E. e Patto del Molise), sia dei protocolli sul tema del lavoro di cui alle delibere regionali (DGR 447/2018);



3. Una assenza dell'ammodernamento delle leggi e della governance regionale, nonché l’assoluta incapacità di proposta, ha reso necessario l'iniziativa del gruppo di minoranza del Partito Democratico per supplire alla assenza dell'esercizio della delega da parte dell'”Assessore freezer” (messo in congelatore, fra richiesta dimissioni e sospensione delle stesse che pare a settembre dovrebbe arrivare a una decisione).



Tale iniziativa è corredata da cinque proposte di deliberazioni, con la richiesta di discussione urgente per tre di esse, quelle su cui è necessario procedere tempestivamente per uscire da gravi situazioni di stallo.



Le due proposte “strutturali” su cui si potrà discutere con maggiore approfondimento e calma, sono:



A. La Pdl Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro;



B. La mozione per la riorganizzazione dei Centri per l'impiego;



e tre proposte urgenti:



3. Il lavoro all'interno della regione. Il piano assunzionale. Criticità. Richiesta di incontro urgente con la commissione competente e le forze sindacali eliminare gli errori e dare respiro alle oltre 600 persone del “Sistema regionale”;



4. Un tema specifico, la Gam, per accelerare le soluzioni prima che sia troppo tardi;



5. Le politiche attive, la formazione, il welfare, lo sviluppo, i diritti di cittadinanza minati, cioè come le condizioni di contesto incidono fortemente sul lavoro. Al riguardo oltre a ribadire nel presente documento gli aspetti di maggiore criticità, si allega e si chiede la discussione su uno specifico atto di accelerazione in particolare in riferimento al tema delle politiche attive.



«Come sempre, il Partito Democratico si pone con spirito propositivo rispetto alle tematiche più urgenti ed importanti, proponendo sulla questione del lavoro una piattaforma di interventi strutturali –spiegano i consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla – per garantire, innanzitutto, risposte immediate alle emergenze occupazione e per ‘seminare’ nuove occasioni di lavoro. Auspichiamo, dunque, uno spirito collaborativo di tutte le forze politiche, alle quali offriamo la nostra piattaforma di proposte serie, concrete, fattibili, che porremo all'attenzione del Consiglio regionale di domani».