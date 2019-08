Concerto rap “Non Mi Rifiuto” in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. All’insegna di un approccio total green, venerdì 9 agosto in Piazza Sant’Antonio alle ore 21 si terrà il concerto rap “Non Mi Rifiuto”, promosso dalla Rieco sud Scarl e dall’Amministrazione Comunale all’interno della campagna estiva di comunicazione ambientale.

Con il patrocinio dell’Anci e del Ministero dell’Ambiente, e con la sponsorizzazione dei vari consorzi di filiera, questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata, intesa come mezzo necessario per il raggiungimento dell’obiettivo finale che è la valorizzazione del rifiuto, per passare da un’economia lineare ad una di tipo circolare.

È dunque un progetto innovativo e virtuoso che utilizza il potente linguaggio espressivo della musica e che può arrivare lontano grazie ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.

Nel corso della serata sarà anche presentata la nuova spazzatrice elettrica Tenax con cui verrà svolto lo spazzamento stradale nelle vie cittadine del centro storico.