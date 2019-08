Jova Beach Party, è in corso in Prefettura la Commissione di Vigilanza Copyright: Rete 8

VASTO. Jova Beach Party sì o Jova Beach Party no? Come anticipato ieri da Vastoweb (Leggi) è in corso da questa mattina, alle ore 10, la riunione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura.

In rappresentanza del Comune di Vasto presenti il Sindaco Francesco Menna, il Comandante della Polizia Municipale Pino Del Moro, alcuni dirigenti e tecnici dell'ente vastese.

La riunione di oggi non è detto che dia un verdetto in quanto l'ultima parola spetterebbe al Prefetto, dunque in tarda mattinata si potrebbe avere un indirizzo più che una decisione. Al vaglio della Commissione oggi c'è tutta la documentazione prodotta dall'organizzazione dell'evento, quindi il piano sicurezza, e quella richiesta al Comune di Vasto.